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Премию «Золотая Маска» ждут изменения

Владимир Машков: премия «Золотая маска» может отказаться от частных номинаций

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Председатель Союза театральных деятелей (СТД) России Владимир Машков сообщил, что национальную театральную премию «Золотая маска» ждут изменения. Об этом сообщает «Интерфакс».

Машков не исключил, что могут измениться составы жюри и экспертных советов, а также произойдет переход к оценке спектакля целиком и отказ от частных номинаций. Саму «Маску», возможно, будут вручать театру, а не режиссеру. Также может измениться количество номинаций.

Президент национальной театральной премии и фестиваля «Золотая Маска» подытожил, что все изменения огласят в ноябре текущего года после того, как обсудят их с театральным сообществом.

В начале августа сообщалось, что Севастополь может стать региональной или общероссийской столицей «Золотой маски». Владимир Машков назвал эту идею «жизнеспособной», отметив, что таким образом появится возможность привозить в город «лучшее, что есть и что будет» появляться ежегодно на премии.

В июне 2024 года на Петербургском международном экономическом форуме Машков уже отмечал, что спектакли-победители «Золотой маски» планируется в 2025 году привезти в регионы.

Ранее сообщалось, что Александра Урсуляк выйдет на сцену с премьерным стендапом.

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