Председатель Союза театральных деятелей (СТД) России Владимир Машков сообщил, что национальную театральную премию «Золотая маска» ждут изменения. Об этом сообщает «Интерфакс».

Машков не исключил, что могут измениться составы жюри и экспертных советов, а также произойдет переход к оценке спектакля целиком и отказ от частных номинаций. Саму «Маску», возможно, будут вручать театру, а не режиссеру. Также может измениться количество номинаций.

Президент национальной театральной премии и фестиваля «Золотая Маска» подытожил, что все изменения огласят в ноябре текущего года после того, как обсудят их с театральным сообществом.

В начале августа сообщалось, что Севастополь может стать региональной или общероссийской столицей «Золотой маски». Владимир Машков назвал эту идею «жизнеспособной», отметив, что таким образом появится возможность привозить в город «лучшее, что есть и что будет» появляться ежегодно на премии.

В июне 2024 года на Петербургском международном экономическом форуме Машков уже отмечал, что спектакли-победители «Золотой маски» планируется в 2025 году привезти в регионы.

Ранее сообщалось, что Александра Урсуляк выйдет на сцену с премьерным стендапом.