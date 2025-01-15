Юра Борисов вошел в список номинантов БАФТА за роль второго плана в «Аноре»

Российского актера Юру Борисова номинировали на главную кинопремию Великобритании, присуждаемую Британской академией кино и телевизионных искусств (БАФТА), в категории «Лучший актер второго плана». Трансляция, на которой был озвучен список претендентов, состоялась на YouTube-канале БАФТА.

Борисов стал номинантом на эту премию за роль в фильме «Анора» американского режиссера Шона Бэйкера.

Церемония награждения лауреатов ежегодно проходит в Лондоне. Премия Британской Академии в области кино вручается с 1947 года.

8 января он получил номинацию кинопремии SAG Awards, присуждаемую Гильдией киноактеров США, в категории «Лучший актер второго плана» за роль в этом же фильме.

5 января состоялась церемония награждения кинопремии «Золотой глобус». Борисов не получил награду, но стал героем мемов из-за своей реакции. Пользователи соцсети предположили, что актер вздохнул с облегчением во время объявления победителя, так как ему не пришлось произносить речь на английском языке.

Ранее номинацию Борисова на «Золотой глобус» назвали победой.