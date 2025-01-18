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Бывший директор Пушкинского музея записала прощальное обращение

Экс-директор Пушкинского музея Лихачева призвала ходить в музеи чаще
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Экс-директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева призвала ходить в музеи чаще, так как без посетителей нет никакого смысла в существовании таких мест. Об этом Лихачева заявила в прощальном видеообращении, опубликованном в ее Telegram-канале.

«Без вас все это просто превратится, ну, есть такое расхожее выражение про «кладбище культуры», я не уверена, что можно назвать музей кладбищем культуры. Потому что музей это жизнь. Но без посетителей, без этих людей, которые ходят по Итальянскому дворику, смотрят на «Давида» или заходят в зал Северного Возрождения — это все не имеет никакого смысла», — заявила Лихачева.

Она призвала не унывать из-за своего увольнения с поста генерального директора Пушкинского музея. Лихачева была уволена спустя два месяца после того, как она раскритиковала закрытие музея ГУЛага, работа которого была приостановлена из-за нарушения правил пожарной безопасности.

До этого новым директором ГМИИ им. А.С. Пушкина была назначена Ольга Галактионова.

Ранее назначение новых руководителей некоторых музеев назвали позитивным началом года.

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