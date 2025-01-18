В суд поступил новый протокол на блогера, бросившего младенца в сугроб

В Никулинский суд Москвы снова поступил протокол, составленный полицией в отношении блогера Сергея Косенко за пропаганду наркотических средств. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

«Административный протокол в отношении Косенко С.С. зарегистрирован 17 января, дата его рассмотрения в настоящий момент не назначена», — сказал собеседник агентства.

Дело о пропаганде наркотиков в отношении блогера возбудили в сентябре прошлого года. Из-за каких постов планировалось судить Косенко не уточнялось. Ему грозил штраф размером до 30 тысяч рублей.

В октябре Никулинский суд Москвы отказался рассматривать административное дело о пропаганде наркотиков, возбужденное в отношении Косенко. Причиной тому стали неточности при заполнении документов.

В январе 2024 года Косенко, бросивший в сугроб двухмесячного младенца и опубликовавший видео об этом, оказался в центре скандала. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в его отношении. Сам блогер заявил, что на самом деле на ролике не ребенок, а кукла, и он с помощью монтажа просто добавил на видео лицо. Его адвокат подтвердил эту информацию, тем не менее заявил о готовности своего клиента сотрудничать со следствием.

Ранее суд заочно арестовал блогера Косенко, бросившего своего сына в сугроб.