Суд заочно арестовал блогера Косенко, бросившего своего сына в сугроб

Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера Сергея Косенко по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью и неисполнении обязанностей по воспитанию. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов.

Дело связано с видео, на котором блогер бросает своего новорожденного сына в сугроб.

«Обвиняемый бросил ребенка в направлении от себя и вверх, допустив его последующее падение с высоты. Преступный умысел не был доведен до конца ввиду смягчения падения ребенка снежным покровом», — пояснили в пресс-службе.

В итоге суд постановил арестовать блогера на два месяца с момента его экстрадиции на территорию России либо с момента его задержания.

Косенко попал в поле зрения общественности и правоохранительных органов в январе прошлого года после публикации видеоролика, на котором он бросил своего двухмесячного сына в сугроб. После критики поста блогер сначала высмеял негативную реакцию, но потом попытался оправдаться перед пользователями и назвал запись постановочной.

Вскоре глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Косенко, а также распорядился инициировать его выдачу российским правоохранительным органам. Позже в отношении Косенко возбудили уголовное дело. Ему вменяются две статьи Уголовного кодекса РФ: неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка и покушение на причинение ему тяжкого вреда. По ним блогеру грозит до 10 лет колонии. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее адвокат высказался о новом деле против Косенко.