Юра Борисов попал на билборды банка спермы в США

Фото актера Юры Борисова использовали для рекламы банка спермы в Соединенных Штатах. Об этом сообщается в записи в социальной сети X.

«Хочешь, чтобы твой ребенок выглядел как Юра Борисов из «Аноры»? Мы здесь, чтобы помочь тебе», — указано на рекламном щите.

На данный момент неизвестно, действительно ли существует такой рекламный плакат и знает ли сам Юра Борисов об этом.

До этого российского актера Юру Борисова номинировали на главную кинопремию Британии, присуждаемую Британской академией кино и телевизионных искусств (БАФТА), в категории «Лучший актер второго плана».

5 января состоялась церемония награждения кинопремии «Золотой глобус». Борисов не получил награду, но стал героем мемов из-за своей реакции. Пользователи соцсети предположили, что актер вздохнул с облегчением во время объявления победителя, так как ему не пришлось произносить речь на английском языке.

Ранее номинацию Борисова на «Золотой глобус» назвали победой.