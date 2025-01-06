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Номинацию Борисова на «Золотой глобус» назвали победой

Кинокритик Сычев назвал победой номинацию Борисова на «Золотой глобус»
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«Атмосфера кино»

Кинокритик Сергей Сычев заявил в беседе с ТАСС, что сама номинация на премию «Золотой глобус» уже является победой.

«Не столь важно, есть этот «глобус» или нет, все равно это признание, это ввод на Олимп», — рассказал эксперт.

По мнению Сычева, актер Юра Борисов не сильно расстроился, что не получил награду, так как конкуренция была серьезной. Кинокритик считает, что российский артист войдет в историю, если появится в списке номинантов на «Оскар». Эксперт понадеялся на мировой успех актера.

5 января прошла церемония награждения международной кинопремии «Золотой глобус». Юра Борисов не получил награду в номинации «лучший актер второго плана» за роль в фильме «Анора». Она досталась американцу Кирану Калкину за роль в картине «Настоящая боль».

Участниками этой номинации также были Эдвард Нортон за роль в фильме «Боб Дилан: Никому не известный» (A Complete Unknown, 2024), Гай Пирс с драмой «Бруталист» (The Brutalist, 2024), Джереми Стронг за роль в фильме «Ученик. Восхождение Трампа» (The Apprentice, 2024) и Дензел Вашингтон, сыгравший в боевике «Гладиатор 2» (Gladiator II, 2024). Борисов стал первым россиянином, номинированным на эту кинопремию.

Ранее Дэми Мур получила «Золотой глобус».

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