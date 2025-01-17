«Меня, наверное, никто никогда не любил»: как сложилась жизнь Игоря Николаева

Советский и российский музыкант, певец и композитор Игорь Николаев отмечает 65-летний юбилей. Он писал песни для Аллы Пугачевой и Ирины Аллегровой, зажег звезду Наташи Королевой и сам стал автором и исполнителем множества хитов, которые знают наизусть несколько поколений. Как начинался его путь к славе и чем музыкант живет сегодня — в материале «Газеты.Ru».

Детство и юность

Музыкант Игорь Николаев родился 17 января 1960 года в городе Холмск на Сахалине. Его отец Юрий Иванович был поэтом и журналистом, а мать Светлана Митрофановна работала бухгалтером. В детстве будущий композитор посещал музыкальную школу, где учился играть на скрипке, но полюбить этот инструмент так и не сумел.

«В детстве я хотел, чтобы мне купили пианино, потом освоил гитару и играл на танцах в школе на родном Сахалине. Только скрипку не любил, хотя окончил музыкальную школу с концертом Вивальди! Сейчас даже не представляю, как я смог сыграть его», — рассказывал Николаев в интервью журналу «7 Дней».

В 1974 году он окончил музыкальную школу и поступил в класс теории музыки Сахалинского музыкального училища, откуда через год уехал в Москву. Там его приняли на второй курс училища при Московской консерватории им. П.И. Чайковского. Диплом о высшем образовании он получил в 1980 году — Николаев окончил эстрадный факультет Московского института культуры, класс композитора и джазмена Игоря Бриля.

close Игорь Николаев выступает на совместной музыкальной передаче ТАСС-Гостелерадио СССР «Точное попадание», 1988 год Александр Макаров/РИА Новости

Начало карьеры и знакомство с Аллой Пугачевой

После окончания института Игорь Николаев некоторое время играл в оркестре Московской областной филармонии, благодаря которому познакомился с уже знаменитой к тому моменту певицей Аллой Пугачевой. Ему повезло: артистка как раз искала музыкантов в свой новый ансамбль «Рецитал». Николаев успешно прошел прослушивание и стал участником коллектива. Поначалу он был в тени Пугачевой — играл на клавишах и делал аранжировки для ее песен. Все изменилось в 1983 году, когда Николаев уговорил Аллу Борисовну исполнить написанные им композиции «Айсберг» и «Расскажите, птицы». Песни мгновенно стали хитами, но, несмотря на всесоюзный успех, коллеги по цеху не сразу приняли молодого композитора в свои ряды.

«Не год и не два пришлось доказывать — и себе и людям, — что мой первый успех не случаен. Помню, в одном интервью в 1984 году у Раймонда Паулса спросили: «Сейчас появился новый композитор Игорь Николаев, он написал песни «Айсберг» и «Расскажите, птицы». Что вы о нем скажете?» Раймонд ответил: «Эти две песни очень интересные. Но посмотрим, что будет через год: напишет ли он что-нибудь еще кроме них?» — делился музыкант.

Николаев вызов принял и спустя год выдал сразу несколько новых хитов: «Как жаль, что вас здесь нет» (Людмила Гурченко), «Паромщик» (Алла Пугачева) и «Комарово» (Игорь Скляр). В 1986 году его сотрудничество с Аллой Борисовной вышло на новый уровень: все песни для восьмого студийного альбома Примадонны «...Счастья в личной жизни», среди которых — ставшие классикой «Сто друзей», «Балет», «Две звезды» и «Прости, поверь», — были написаны композитором Игорем Николаевым. Пластинка, разошедшаяся тиражом более двух миллионов экземпляров, была признана лучшим альбомом 1986 года.

close Алла Пугачева и Игорь Николаев YouTube

Сольная карьера Игоря Николаева

В 1983 году Игоря Николаева, чьи песни к тому моменту уже знала вся страна, призвали в армию. Два года он прослужил в Академическом ансамбле песни и пляски Московского военного округа, а когда вернулся, заявил о себе уже как о сольном исполнителе. По словам артиста, многие из его окружения не одобряли такого решения: «В лицо говорили: «Зачем ты поешь? У тебя хорошо получается сочинять — вот и пиши». Но музыкант все же рискнул — и, как оказалось, не зря: его первая песня «Мельница», впервые прозвучавшая в эфире передачи «Утренняя почта» в 1986 году, мгновенно стала хитом.

«Было время, когда кроме «Мельницы», в ресторанах вообще ничего не играли. Народ просил, и ансамбли пели «Мельницу» раз двадцать подряд», — вспоминал Николаев в интервью.

Вслед за первым шлягером последовали и другие — «День рождения», «Незнакомка», «Мастер и Маргарита» — все они вошли в дебютный сольный альбом артиста «Мельница» (1987). Через год Николаев вышел на сцену музыкального фестиваля «Песня года» с новой песней «Королевство кривых зеркал» (1988), которая также стала хитом и дала название второй пластинке исполнителя.

close Игорь Николаев в финале телевизионного фестиваля эстрадной песни «Песня-93» Олег Булдаков/ТАСС

Вскоре после выхода альбома музыкант начал работать с молодой украинской певицей Наташей Королевой (настоящая фамилия Порывай — «Газета.Ru»), которая впоследствии станет его второй женой. Композитор написал все композиции для ее дебютной пластинки «Желтые тюльпаны» (1990), а спустя два года творческий тандем представил совместную программу и одноименный альбом «Дельфин и русалка» (1992). В 90-х Николаев выпустил еще несколько сольных пластинок, самыми успешными из которых стали «Малиновое вино» (1993), «Выпьем за любовь» (1995) и «Игорь Николаев — 98» (1998), где его песни исполняли Лев Лещенко, Филипп Киркоров, Иосиф Кобзон и Владимир Винокур. В новом тысячелетии артист продолжил писать хиты — песни с его альбомов «Разбитая чашка любви» (2000), «Пять причин» (2001) и «Прости и отпусти» (2002) пела вся страна. Сейчас в дискографии музыканта 23 сольных альбома, последний из которых вышел в 2014 году и получил название «Линия жизни».

Для кого писал песни Игорь Николаев

После того, как песни, написанные Николаевым для Пугачевой, стали хитами, композитор стал одним из самых желанных авторов для других артистов советской, а затем и российской эстрады. В разные годы его песни исполняли Валерий Леонтьев, Лариса Долина, Александр Буйнов, Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Лев Лещенко, Владимир Винокур, Диана Гурцкая и многие другие. Особенно продуктивным стало сотрудничество композитора с «императрицей» отечественной сцены Ириной Аллегровой: практически все композиции с пластинок певицы «Не улетай, любовь» и «Странник мой» были написаны Николаевым.

Впрочем, песни у плодовитого композитора заказывали не только отечественные, но и зарубежные звезды, среди которых американские исполнительницы «Сестры Роуз» и Синди Лопер, шведская певица Лиза Нильссон и японская певица и актриса Токико Като. Кроме того, на счету Николаева несколько киноработ: композитор написал музыку к картинам «Пришла и говорю» (1985), «Скажи это по-русски» (2008), а также к сериалам «Провинциальная муза» (2012) и «Королева игры» (2014).

Личная жизнь Игоря Николаева

Игорь Николаев трижды был женат. Первой супругой музыканта стала его одноклассница, с которой он когда-то сидел за одной партой, Елена Кудряшова. В начале 1978 года влюбленные поженились, а уже в октябре у пары родилась дочь Юлия. Брак продлился тринадцать лет: в 1991-м супруги развелись, после чего Кудряшова с дочерью переехали жить в США. По слухам, причиной разрыва стал роман Николаева с его подопечной, певицей Наташей Королевой, на которой композитор женился уже в следующем году после развода с Кудряшовой. Лишь спустя много лет, будучи уж бывшей женой Николаева, исполнительница «Желтых тюльпанов» призналась, что оказалась в роли «разлучницы» не по своей воле.

«Елена вместе с Игорем со школьной скамьи, и все было хорошо. Ну что ж его потянуло к нашим берегам? Это был отвратительный момент жизни. Я сама заточена на то, что на чужом несчастье счастья не построишь, и так оно и вышло», — рассказывала Королева в эфире шоу «Секрет на миллион» в 2021 году.

close Игорь Николаев и Наташа Королева, 1993 год Дмитрий Коробейников/РИА Новости

Поначалу супругов осуждали из-за значительной разницы в возрасте — на момент свадьбы Николаеву было 32 года, а Королевой едва исполнилось 18 — однако вскоре в искренность чувств «дельфина» и его «русалки» поверили даже самые строгие критики. Артисты вместе записывали песни, снимались в клипах и гастролировали, но уже в конце 90-х их, как многим казалось, идеальный союз дал трещину. В СМИ писали, что причиной разлада в семье стало новое увлечение Николаева — на этот раз роль разлучницы приписывали концертному директору музыканта Анжеле Кулаковской.

«Слухи на то и называются слухами, что никогда не соответствуют действительности. Правильно, мы везде — на тусовках, в поездках — с Анжелой вместе, поскольку она является моим директором», — пытался оправдаться композитор в беседе с «Экспресс-Газетой».

На протяжении года отношения супругов были под пристальным вниманием общественности: Николаев всеми силами пытался вернуть доверие Королевой, делал громкие заявления со сцены, но певица была непреклонна и в 2001 году подала на развод. Композитор тяжело переживал разрыв, несколько лет прожил в гражданском браке с Кулаковской, но предложение ей так и не сделал.

«Анжела вытащила меня из стрессовой ситуации. Она замечательный человек, и я ей очень благодарен за тот период жизни, который мы прожили с ней вместе. Нам обоим в то время очень нужна была поддержка», — делился музыкант.

close Игорь Николаев с супругой Юлией Проскуряковой и дочкой Вероникой на съемках программы «Новогодний голубой огонек», 2020 год Пресс-служба телеканала «Россия 1»/РИА Новости

Со своей третьей женой, певицей Юлией Проскуряковой, композитор познакомился в 2005 году: девушка пришла на его концерт в Екатеринбурге, а после выступления прошла за кулисы, она хотела показать мэтру свою песню «Птица». Николаев согласился, а после прослушивания предложил начинающей певице попробовать свои силы в музыкальных телепроектах. Девушка приехала в Москву, где приняла участие в «Народном артисте», но провалила пробы и решила вернуться в родной Екатеринбург. Перед отъездом она позвонила Николаеву, который уговорил ее не сдаваться и попытать счастья еще раз.

В 2008 году Юлия Проскурякова и Игорь Николаев представили зрителям «Новой волны» песню «Что-то в этом есть», а спустя несколько месяцев официально объявили себя парой в эфире шоу «Пусть говорят». В 2010-м влюбленные сыграли пышную свадьбу, а спустя пять лет у супругов родилась дочь Вероника. По словам композитора, в отношениях с третьей женой он наконец обрел счастье и гармонию, которых ему так не хватало в предыдущих браках: «С этой девушкой я понял: меня, наверное, никто никогда не любил. Я любил — да, но меня…»

Проблемы со здоровьем Игоря Николаева

В конце января 2023 года Игорь Николаев был экстренно госпитализирован в один из столичных кардиологических центров с подозрением на инфаркт. Диагноз подтвердился, артисту провели операцию на сердце — установили стенты, чтобы стабилизировать состояние. В середине сентября того же года у народного артиста России случился второй инфаркт: медики вновь провели операцию по коронарному шунтированию артерии, после которой Николаев несколько дней провел в реанимации на аппарате ИВЛ. Вскоре в сети появилась информация о том, что проблемы с сердцем начались у композитора еще в 2021-м, через год после того как он переболел коронавирусной инфекцией. По данным «АиФ», именно тогда у Николаева случился первый инфаркт.

В сентябре 2024 года в СМИ вновь заговорили о состоянии здоровья артиста. После выступления Николаева на «Новой волне» поклонники обратили внимание на «специфические» пятна на его ногах. По мнению экспертов телешоу «Ты не поверишь», подобные следы могут являться следствием лечения трофических язв, возникших на фоне варикозного расширения вен, тромбофлебита, сахарного диабета, ишемии и ряда сосудистых заболеваний. Сам Николаев о своих диагнозах молчит, отвечая на вопросы журналистов: «Спасибо, все хорошо».

close Игорь Николаев, 2024 год Алексей Белкин/news.ru/Global Look Press

Чем сегодня занимается Игорь Николаев

Жизнь Игоря Николаева по-прежнему тесно связана с творчеством: 65-летний Народный артист дает концерты, пишет песни для популярных исполнителей и принимает участие в телешоу. Одну из своих последних работ маэстро представил в мае 2024 года — композицию «Родные люди» Николаев спел дуэтом со своей супругой Юлией Проскуряковой.

Годом ранее Николаев зарегистрировал собственный товарный знак «Выпьем за любовь», под которым сможет выпускать алкогольную, безалкогольную и молочную продукцию, а также оказывать рекламные услуги и заниматься деятельностью, связанную с музыкальным оборудованием.