Появился первый снимок Моргенштерна из рехаба: «Поднял последний бокальчик»

Рэпер Моргенштерн сообщил о начале лечения в реабилитационной клинике

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) опубликовал в своем Telegram-канале фотографию из больничной палаты.

«Впереди сложный, но интересный путь. Путь ломок, отмен (хотя тут уже привык), страданий, познания своей кукухи и обучения фармить кайф без допингов», — заявил исполнитель (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

Он признался, что в самолете «поднял последний бокальчик» за свою новую жизнь. Рэпер поставил перед собой цель не употреблять алкоголь минимум весь 2025 год. Он призвал фанатов последовать его примеру.

«Буду на связи, мне разрешили периодически пользоваться мобилой и вести свой «дневник пациента», — подытожил артист.

15 января Моргенштерн отыграл свой последний концерт перед отъездом в рехаб. На выступлении артист пообещал поклонникам «скоро вернуться», а также назвал фанатов матерным словом.

До этого рэпер раскрывал, что приостанавливает творческую карьеру из-за проблем с ментальным здоровьем. Накануне СМИ сообщили, что артисту диагностировали биполярное расстройство и тяжелую депрессию.

Ранее стало известно, что Гуф открывает собственный лейбл в феврале.