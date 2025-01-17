Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появился первый снимок Моргенштерна из рехаба: «Поднял последний бокальчик»

Рэпер Моргенштерн сообщил о начале лечения в реабилитационной клинике
close
Телеграм-канал MORGENSHTERN

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) опубликовал в своем Telegram-канале фотографию из больничной палаты.

«Впереди сложный, но интересный путь. Путь ломок, отмен (хотя тут уже привык), страданий, познания своей кукухи и обучения фармить кайф без допингов», — заявил исполнитель (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

Он признался, что в самолете «поднял последний бокальчик» за свою новую жизнь. Рэпер поставил перед собой цель не употреблять алкоголь минимум весь 2025 год. Он призвал фанатов последовать его примеру.

«Буду на связи, мне разрешили периодически пользоваться мобилой и вести свой «дневник пациента», — подытожил артист.

15 января Моргенштерн отыграл свой последний концерт перед отъездом в рехаб. На выступлении артист пообещал поклонникам «скоро вернуться», а также назвал фанатов матерным словом.

До этого рэпер раскрывал, что приостанавливает творческую карьеру из-за проблем с ментальным здоровьем. Накануне СМИ сообщили, что артисту диагностировали биполярное расстройство и тяжелую депрессию.

Ранее стало известно, что Гуф открывает собственный лейбл в феврале.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами