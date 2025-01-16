Моргенштерн обматерил фанатов перед отъездом в рехаб

Рэпер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) сообщил, что отправляется в реабилитационную клинику на своем последнем концерте в Таиланде. Видео с мероприятия публикует Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Он пообещал поклонникам «скоро вернуться», а также назвал фанатов матерным словом. Так же им называют самку собаки. Публика громко закричала после того, как рэпер анонсировал свою поездку в рехаб, обозвав при этом слушателей.

Интернет-пользователей возмутило поведение Моргенштерна. Они посчитали, что артист не должен подобным образом разговаривать с фанатами.

«Разве можно так общаться со зрителем?»; «Ну и публика, их откровенно оскорбляют, посылают, а они пищат от восторга»; «Эти люди сами себя не уважают, я уже не говорю об этом певце», — написали под роликом.

17 января Моргенштерн планирует начать лечение в реабилитационной клинике. Он раскрывал, что приостанавливает творческую карьеру из-за проблем со здоровьем. Накануне СМИ сообщили, что артисту диагностировали биполярное расстройство и тяжелую депрессию.

8 января стало известно, что пьяный Моргенштерн упал на зрителей во время выступления в Куршевеле. На корпоративе рэпер выступал с бокалом алкогольного напитка в руках и сигаретой.

Ранее рэперша Карди Би заявила, что Оффсет ограбил ее вместе со своей матерью.