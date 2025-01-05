Моргенштерн сообщил, когда отправится в рехаб

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что его госпитализируют в реабилитационный центр.

Моргенштерн намерен начать лечение в рехабе 17 января. Артист опубликовал фото под капельницами. Он объяснил, что таким образом готовится к предстоящим концертам. Певец выступит 6 января в Куршевеле, 11 января на Бали и 15 января в Пхукете.

31 декабря Моргенштерн рассказал, что приостанавливает творческую карьеру из-за проблем со здоровьем. Он назвал 2024-й худшим годом в своей жизни. Тогда у певца произошли первые психоз и депрессия. У него также испортились отношения с некоторыми людьми, в том числе с самыми близкими.

По словам Моргенштерна, он решил сосредоточиться на лечении, из-за чего решил отложить выступления и запись новых материалов. Также рэпер поблагодарил поклонников за поддержку и призвал беречь свое здоровье и не брать с него пример.

Моргенштерн хочет научиться жить заново в 2025-м, так как до этого пребывал «в постоянном лживом кайфе».

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