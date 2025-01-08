Пьяный Моргенштерн с бокалом в руках упал во время выступления в Куршевеле

Mash: пьяный Моргенштерн упал на зрителей во время выступления в Куршевеле

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) выступил в состоянии алкогольного опьянения на своем корпоративе в Куршевеле. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал публикует видео, на котором рэпер поет на мероприятии с бокалом алкогольного напитка и сигаретой в руках. В какой-то момент Моргенштерн теряет равновесие и падает на пол. Затем слушатели подбегают к артисту, чтобы помочь ему подняться.

Участники мероприятия подчеркнули в беседе с SHOT, что музыкант находится в состоянии сильного алкогольного опьянения на концерте. Он говорил, что композицию «Грустная песня», где поется о меркантильной девушке, которая «хочет денег», он написал про себя.

5 января Моргенштерн сообщал о намерении начать лечение в реабилитационной клинике 17 января. Перед отъездом в рехаб у рэпера были запланированы только три концерта: 6 января в Куршевеле, 11 января на Бали и 15 января в Пхукете.

31 декабря стало известно, что Моргенштерн приостанавливает творческую карьеру из-за проблем со здоровьем. Рэпер рассказывал, что 2024 год стал худшим годом в его жизни: у него произошел первые психоз и началась депрессия.

Ранее сообщалось, что Сергей Шнуров и Ольга Абрамова воссоединились на Бали после развода.