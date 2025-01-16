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«За счет олигархов»: cтало известно, как Лагутенко покроет расходы за сгоревший дом

Продюсер Дворцов: Лагутенко восстановит дом за 10 концертов у русских олигархов
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Алексей Куденко/РИА Новости

Продюсер Павел Рудченко заявил, что Илья Лагутенко сможет заработать $800 тыс., которые ему нужны для восстановления сгоревшего дома, всего за 10 корпоративов. Его слова передает NEWS.ru.

По словам эксперта, группа Лагутенко «Мумий Тролль» не теряет популярности у российского зрителя уже долгие годы. Его также часто зовут на частные выступления российские олигархи. За 10 корпоративов, отметил Рудченко, Лагутенко сможет заработать почти 82 млн рублей. Если «Мумий Тролль» проведет кассовые концерты, то артист «тем более» покроет расходы за сгоревший дом.

«За счет корпоративов у олигархов, например в Дубае, вполне возможно, он сможет собрать эту сумму. Лагутенко и наши артисты, исполняющие русскоязычный контент, интересны только русскоязычным слушателям», — пояснил эксперт.

Накануне СМИ сообщили, что на восстановление сгоревшего дома Лагутенко в Калифорнии уйдет $700-800 тысяч (71,9-82,2 млн рублей).Также канал утверждал, что группа «Мумий Тролль» активно принимает заказы на корпоративы, дни рождения и вечеринки.

Недвижимость певца стоимостью $2,8 млн (почти 300 млн рублей) находилась в поселке Биг-Рок, расположенном между Малибу и Лос-Анджелесом. В этом районе, утверждало издание «Октагон», ни один из домов не уцелел. Официально Лагутенко эту информацию не подтверждал.

Илья Лагутенко стал владельцем дома в Калифорнии в 2018 году. Он купил одноэтажный коттедж в ипотеку. Площадь недвижимости составляет 204 кв. м. В доме есть три спальные комнаты и четыре ванные, а из окон «открывается вид на восход и закат, остров, побережье, океан и волны».

Ранее сообщалось, что Павел Деревянко получил иск на 5 млн рублей.

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