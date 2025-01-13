Появилась информация о сгоревшем доме Ильи Лагутенко за $2,8 млн в США

«Октагон»: у певца Ильи Лагутенко сгорел дом в Калифорнии за $2,8 млн

Фронтмен группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко лишился недвижимости в результате лесных пожаров в Калифорнии. Об этом сообщает сайт «Октагон».

По данным издания, недвижимость певца стоимостью $2,8 млн (почти 300 млн рублей по нынешнему курсу. — прим. «Газеты.Ru») находилась в поселке Биг-Рок, расположенном между Малибу и Лос-Анджелесом. В этом районе, утверждает «Октагон», ни один из домов не уцелел, согласно открытым данным. Официально Илья Лагутенко эту информацию не подтверждал.

Илья Лагутенко стал владельцем дома в Калифорнии в 2018 году. Он купил одноэтажный коттедж в ипотеку. Площадь недвижимости составляет 204 кв. м. В доме есть три спальные комнаты и четыре ванные, а из окон «открывается вид на восход и закат, остров, побережье, океан и волны».

7 января в Лос-Анджелесе начались сильные лесные пожары. Первым пострадал прибрежный район Пасифик-Палисейдс, а затем возникли еще несколько очагов возгорания. В результате трагедии своих домов лишились многие голливудские знаменитости — актеры Мел Гибсон и Энтони Хопкинс, певица Пэрис Хилтон и другие.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл осталась без работы из-за пожаров в Голливуде.