Названа стоимость восстановления сгоревшего дома Лагутенко в Калифорнии

Mash: певец Лагутенко потратит около $700 тыс. на восстановление сгоревшего дома в США

На восстановление сгоревшего дома фронтмена группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко в Калифорнии уйдет $700-800 тысяч (71,9-82,2 млн рублей). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как отмечает издание, Лагутенко придется отработать не менее 40 концертов, чтобы отстроить жилье. По их данным, гонорар артиста составляет $83 тысяч (около 8,5 млн рублей по текущему курсу – «Газета.Ru»). Артист не планирует повышать цену на выступление.

Mash утверждает, что группа «Мумий Тролль» активно принимает заказы на корпоративы, дни рождения и вечеринки.

По данным издания «Октагон», недвижимость певца стоимостью $2,8 млн (почти 300 млн рублей) находилась в поселке Биг-Рок, расположенном между Малибу и Лос-Анджелесом. В этом районе, утверждает издание, ни один из домов не уцелел, согласно открытым данным. Официально Илья Лагутенко эту информацию не подтверждал.

Илья Лагутенко стал владельцем дома в Калифорнии в 2018 году. Он купил одноэтажный коттедж в ипотеку. Площадь недвижимости составляет 204 кв. м. В доме есть три спальные комнаты и четыре ванные, а из окон «открывается вид на восход и закат, остров, побережье, океан и волны».

Ранее Агутин назвал фейком слухи о риске потерять квартиру в Лос-Анджелесе.