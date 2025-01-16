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Павел Деревянко получил иск на 5 млн рублей

«Звездач»: против актера Павла Деревянко подали в суд на 5 млн рублей
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

ООО «РКП» обратилось в суд с иском на 5 млн рублей против актера Павла Деревянко. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По версии канала, компания обвиняет российского артиста в нарушении условий договора купли-продажи. Утверждается, что Деревянко был участником одной из сторон в сделке с недвижимостью и предприятиями. Он нарушил условия договора, из-за чего ООО «РКП» понесло убытки.

Суд по делу против Деревянко пройдет 5 февраля 2025 года.

В сентябре 2024 года стало известно, что Павел Деревянко избежал тюрьмы за мошенничество. Он предоставил на суде доказательства того, что не получал от истца Сергея Николенко денежных средств.

В 2021 году Деревянко познакомился с криптоинвестором Григорием Мулузяном, который, по словам актера, предложил ему тоже заняться инвестициями и убедил взять четыре кредита на сумму более 56 млн рублей. Кроме того, утверждал артист, Мулузян заключил на его имя ряд договоров займа на сумму около 150 млн рублей.

Николенко был еще одним участником схемы инвестиций и обвинил и актера, и инвестора в мошенничестве. Деревянко грозило до пяти лет тюремного заключения, но суд признал договор незаключенным и отказал во взыскании с актера денежных средств.

Ранее сообщалось, что бумажный тираж романа «7 октября» уничтожат из-за обвинений в плагиате.

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