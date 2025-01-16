Команда Блиновской убеждала «королеву марафонов», что у нее нет проблем с налогами

Блогерша Блиновская заявила в суде, что не ожидала проблем с налогами

Команда Елены Блиновской незадолго до возбуждения против нее уголовного дела убеждала «королеву марафонов», что у нее нет никаких проблем с Федеральной налоговой службой, несмотря на большой долг. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT из зала суда.

Блиновская полностью признала свою вину, однако в очередной раз выразила мнение, что указанная в деле сумма, превышающая 1 млрд рублей, сильно выше реального долга.

В этом ее убеждали члены ее команды, которые также говорили перед задержанием и возбуждением дела, что у них есть как минимум два месяца на решение проблемы с налогами.

Блиновская также назвала несправедливым арест имущества ее родственников, заявив, что не помогала им его покупать и ее оно не интересует.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке пересечь российскую границу на автомобиле. Главное следственное управление СКР по Москве возбудило против нее уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 918 млн рублей и легализации денежных средств в размере более 43 млн рублей.

В июне 2024 года блогерша подала заявление о банкротстве. Однако 6 ноября она отказалась от процедуры и приняла решение самостоятельно погасить долг перед Федеральной налоговой службой и банком ВТБ. 13 ноября суд признал «королеву марафонов» банкротом. 16 декабря Блиновская обжаловала решение.

Ранее стало известно, что с Блиновской продолжат взыскивать долг в 1,1 млрд рублей.