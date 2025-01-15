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В Пермском крае отреагировали на переименование улицы Курта Кобейна из-за его репутации

В Пермском крае отказались переименовывать улицу Курта Кобейна из-за репутации
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MTV

Администрация Добрянского городского округа опровергла информацию о переименовании улицы Курта Кобейна из-за репутации рокера. Об этом она сообщила в своем VK-сообществе.

«Мы таких комментариев не давали, это ложь. Намерений изменить название улицы из-за репутации певца нет», — заявили местные власти.

13 января в СМИ распространилась информация, что в Пермском крае назвали улицу в честь Курта Кобейна. Она находится вблизи деревни Ельники на территории Добрянского округа.

«Название этой улице было присвоено в 2018 году на основании постановления администрации Краснослудского поселения. К слову, на этой улице находятся лишь два дома», — сказано в сообщении администрации округа.

Местные власти предположили, что улица была названа в честь рокера по инициативе местных жителей. Другой информации у них нет.

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В конце сентября 2024 года стало известно, что дочь Курта Кобейна, художница и модель Фрэнсис Бин Кобейн, стала матерью. Мальчика назвали Ронин Волкер Кобейн-Хоук.

Фрэнсис был всего год, когда музыканта не стало в возрасте 27 лет. В августе 2022 года она признавалась, что «была не уверена», что доживет до 30-летия.

Ранее сообщалось, что суд отложил заседание по искам Жукова о правах на песни «Руки Вверх!».

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