Суд отложил заседание по искам Жукова о правах на песни «Руки Вверх!»

Адвокат Сергея Жукова Наталья Полианчик сообщила в беседе с «Пятым каналом», что суд отложил заседание по трем искам солиста группы «Руки Вверх!» к ООО «Издательство Джем».

Представительница Жукова уточнила, что артист подал жалобу в Верховный суд для пересмотра дела. Они посчитали, что нижестоящие инстанции допустили существенные нарушения. Также, по заявлению адвоката, ни в одной из них не был подан оригинал документа, подтверждающий передачу авторских прав Жукова и экс-участника коллектива Алексея Потехина.

Жуков вместе с Потехиным впервые судились с «Издательством Джем» и бывшим продюсером Андреем Маликовым в 2023 году. Они хотели вернуть исключительные права на фонограммы песен коллектива. Речь шла о таких хитах группы, как «Ну где же вы, девчонки?», «Я не отдам тебя никому», «Дома не сиди» и др.

Тогда Симоновский суд отклонил иск Жукова, поскольку истцы «не пытались призвать к правосудию» на протяжении 20 лет. В конце марта музыканты проиграли в апелляции — в Мосгорсуде согласились с решением коллег.

Ранее у экс-продюсера «Руки Вверх!» прошли обыски после письма Жукова в СК.