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Бейонсе отложила важное заявление на фоне пожаров в США и скандала с мужем

Певица Бейонсе заявила, что откладывает важное заявление из-за пожаров
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beyonce/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Бейонсе отложила важное заявление на фоне пожаров в США. Об этом она сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Бейонсе, она сделает заявление позднее из-за разрушений в Лос-Анджелесе. Певица добавила, что молится за семьи, пережившие потери, и надеется, что пострадавшие смогут исцелиться и восстановить свою жизнь.

Она также поблагодарила пожарных Лос-Анджелеса.

Накануне Бейонсе пожертвовала более $2,5 миллионов в Фонд помощи пожарным Лос-Анджелеса через свою благотворительную организацию BeyGOOD.

Недавно в окружении Бейонсе заговорили о том, что ее близкие якобы хотят развода певицы с рэпером Jay-Z после скандала — исполнителя обвинили в изнасиловании несовершеннолетней.

До этого Пэрис Хилтон показала, как выглядит ее особняк после пожара.

В зоне бедствия оказались также известные личности: помимо особняка Пэрис Хилтон, огонь уничтожил жилье звезд шоу «Голливудские холмы» и актера Спенсера Пратта.

Ранее актриса Ева Лонгория заявила, что отдала одежду для помощи пострадавшим в пожаре.

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