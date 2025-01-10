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«Боль неописуемая»: Пэрис Хилтон показала, как выглядит ее особняк после пожара

Актриса Пэрис Хилтон поделилась кадрами из своего сгоревшего особняка в Малибу
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parishilton/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Американская актриса и модель Пэрис Хилтон опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ролик, в котором показала последствия пожара в своем особняке в Калифорнии.

«Я стою здесь, в месте, которое раньше было нашим домом, и боль в сердце просто неописуема. Когда я впервые увидела новости, я была в полном шоке — не могла это осознать. Но сейчас, стоя здесь и видя все своими глазами, я чувствую, что мое сердце разбилось на миллион осколков», — поделилась знаменитость.

Хилтон заявила, что огонь уничтожил не просто ее дом, а место жизни, которое хранило много прекрасных воспоминаний. На опубликованных актрисой кадрах видно, что пляжный дом знаменитости полностью сгорел, остались только некоторые стены.

«И все же, мне невероятно повезло. Мои любимые, мои малыши и мои питомцы в безопасности. Это самое главное. И я безгранично благодарна всем пожарным, спасателям и добровольцам, которые рисковали жизнями в тушении этих пожаров», — подчеркнула Хилтон.

До этого WP и NYT опубликовали спутниковые снимки последствий пожара в Лос-Анджелесе. По данным СМИ, огонь охватил три района города — Итон, Пасифик-Палисейдс и Херст. В общей сложности эвакуированы около 70 тысяч человек.

В зоне бедствия оказались также известные личности: помимо особняка Пэрис Хилтон, огонь уничтожил жилье звезд шоу «Голливудские холмы» и актера Спенсера Пратта.

Ранее стало известно, что певец Алексей Воробьев возвращается на виллу в США после эвакуации.

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