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Катя Лель заявила о «внеземной природе» пожаров в Калифорнии

Певица Катя Лель заявила, что за пожарами в Калифорнии стоит сила неба
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katyalelofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Катя Лель заявила в беседе с изданием «Абзац», что масштабные лесные пожары в Калифорнии имеют «внеземную природу».

Лель заявила, что пока не будет раскрывать подробности. Она уверила, что скоро все проявится.

«Могу сказать, что за этим стоит сила неба. Это однозначно. Надо подождать совсем немного, и будет проявление истины», — заявила исполнительница.

Сильные лесные пожары начались в американском Лос-Анджелесе 7 января, первым пострадал прибрежный район Пасифик-Палисейдс, затем возникли еще несколько очагов возгорания. Ситуацию усугубляет ураганный ветер, способствующий распространению огня, тушение также затрудняет дефицит воды в пожарных гидрантах.

14 января сервис наблюдения за погодой AccuWeather сообщил, что ущерб от пожаров в американском штате Калифорния предварительно увеличился до $250–275 млрд.

13 января сайт «Октагон» заявил, что фронтмен группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко лишился недвижимости в результате лесных пожаров в Калифорнии. По данным издания, недвижимость певца стоимостью $2,8 млн (почти 300 млн рублей по нынешнему курсу. — прим. «Газеты.Ru») находилась в поселке Биг-Рок, расположенном между Малибу и Лос-Анджелесом.

Ранее внук Пугачевой вышел на связь после пожаров в Лос-Анджелесе.

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