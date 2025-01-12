Внук Пугачевой вышел на связь после пожаров в Лос-Анджелесе

Музыкант Никита Пресняков заявил, что в безопасности после пожаров в Лос-Анджелесе

Музыкант Никита Пресняков сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что он и его жена Анна Краснова находятся в безопасности после серии лесных пожаров в Лос-Анджелесе.

Пресняков признался, что последние три дня пребывает в стрессе. Он отметил, что продолжает следить за событиями происшествия.

«Подавлен и расстроен из-за того, что такой прекрасный район просто исчез. Мне жаль всех, кто потерял дома в этом безумии. Берегите себя», — заявил артист.

Сильные лесные пожары начались в американском Лос-Анджелесе 7 января, первым пострадал прибрежный район Пасифик-Палисейдс, затем возникли еще несколько очагов возгорания. Ситуацию усугубляет ураганный ветер, способствующий распространению огня, тушение также затрудняет дефицит воды в пожарных гидрантах.

Никита Пресняков и его жена Анна Краснова переехали в США в сентябре 2022 года после объявления частичной мобилизации. В феврале 2023 года стало известно, что музыкант принял псевдоним Nick Pres и начал заниматься клипмейкингом. Внук Примадонны заявлял, что в эмиграции у него развилась паранойя.

Ранее семья автора песни «На заре» возмутилась Никитой Пресняковым за использование трека.