Рудковская ответила на слухи о беременности Трусовой

Продюсер Яна Рудковская заявила, что не в курсе беременности Трусовой

Продюсер и генеральный директор академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская заявила, что не в курсе относительно беременности фигуристки Александры Трусовой.

Рудковская отметила, что ее команде ничего об этом неизвестно. Она уточнила, что Трусова попросила убрать из ее шоу прыжки из-за рекомендаций врачей. По словам продюсера, команда академии «Ангелы Плющенко» идет навстречу спортсменам и не спорит с врачами.

«Интересно узнать источник от «Спорт-Экспресса», — отметила генеральный директор академии.

13 января издание «Спорт-экспресс» со ссылкой на свои источники сообщило, что Александра Трусова отказалась от ближайших выступлений и прыжков в шоу «Золушка» и «Спящая красавица» из-за беременности.

По данным издания, Трусова в ближайшие месяцы якобы ждет ребенка от вице-чемпиона России Макара Игнатова. Сама фигуристка пока не комментировала слухи о беременности.

В тот же день РИА Новости рассказали, что Трусова не будет претендовать на участие в квалификационном турнире к Олимпийским играм 2026 года.

Утверждалось, что фигуристка не сможет продемонстрировать надлежащие физические кондиции руководству Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), так как продолжает соблюдать рекомендации врачей по ограничениям в тренировочном процессе.

Ранее Сергей Зверев ответил на слухи о рождении ребенка.