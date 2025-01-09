«Погладили и родили»: Сергей Зверев ответил на слухи о рождении ребенка

Стилист Зверев опроверг сообщения о том, что скоро станет отцом

Стилист Сергей Зверев опроверг сообщения о том, что скоро еще раз станет отцом. На слухи о новом отцовстве он ответил в «ШБ-шоу» с продюсером Георгием Иващенко.

По словам 61-летнего Зверева, чаще всего подобную информацию распространяют косметологи.

«То Елена, то Екатерина, то Василина какая-то… Не понимаю, как они себе это представляют — погладили меня и родили, что ли?!» — посмеялся Зверев.

У стилиста есть единственный усыновленный наследник — Сергей, которому уже 30 лет.

Накануне Сергей Зверев рассказал о невесте из деревни.

«Там уже и деревня хорошая такая, и невеста неплохая и хозяйственная. И хозяйство есть, и все есть: свое молоко, свой творог, свое все», — рассказывал стилист.

Ранее Зверев признался, что отказался от утренней пробежки.