Стало известно, будет ли Трусова бороться за отбор на Олимпиаду

Фигуристка Трусова не будет претендовать на участие в олимпийской квалификации

Российская фигуристка Александра Игнатова (в девичестве Трусова) не будет претендовать на участие в квалификационном турнире к Олимпийским играм 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации СМИ, фигуристка не сможет продемонстрировать надлежащие физические кондиции руководству Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), так как продолжает соблюдать рекомендации врачей по ограничениям в тренировочном процессе.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку лучших. Перед награждением Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед.

Она начала соревноваться в постолимпийском сезоне, в последний раз фигуристка выступала на официальных стартах в ноябре 2022 года, заняв на этапе Гран-при России в Самаре второе место.

В сентябре 2024 года она приняла участие в контрольных прокатах сборной России, однако в на официальных стартах так и не выступила.

Ранее фигуристка Софья Леонтьева осталась в шоке от битвы российских одиночников.