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Ресторан дочери Меладзе задолжал 30 млн рублей и закрылся

Mash: в Москве закрылись ресторан и бар дочери певца Меладзе Софьи
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Global Look Press

Ресторан дочери певца Валерия Меладзе Софьи задолжал 30 млн рублей и закрылся в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

25-летняя Софья Меладзе открыла ресторан Omela на Остоженке в начале 2022 года. В меню была представлена средиземноморская кухня, при ресторане также был бар. Закрылись оба проекта. Канал уточняет, что в 2024 году на кухне сменились три шеф-повара, однако заведение не смогло выйти на окупаемость.

Заведение числилось за фирмой «Кафе Набоков», у ООО зафиксирован чистый убыток в 30 млн руб.

В декабре сообщалось, что Валерий Меладзе тайно вернулся в Россию перед Новым годом. В ноябре стало известно, что Меладзе стал самым дорогостоящим уехавшим из России артистом после того, как повысил свой гонорар до 15,5 млн рублей перед новогодними праздниками. За эти деньги исполнитель готов выступать перед россиянами в любой точке мира.

Ранее украинская актриса сорвала овации, отказавшись перейти на украинский на вручении премии.

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