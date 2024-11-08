Назван самый дорогостоящий уехавший из России артист

Певец Валерий Меладзе стал самым дорогостоящим уехавшим из России артистом после того, как повысил свой гонорар до 15,5 млн рублей перед новогодними праздниками. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным канала, перед Новым годом цена на корпоратив Меладзе поднялась на 3 млн рублей. Несмотря на отъезд из РФ, исполнитель готов выступать перед россиянами в любой точке мира. На протяжении 60 минут Меладзе споет свои хиты и поговорит с публикой.

Также канал раскрывает райдер Валерия Меладзе, называя его «скромным». Певец готов остановиться в отеле не ниже 4 звезд. Он просит, чтобы в его номере была банка варенья из черешни и чай. Но уже в гримерке Меладзе должны ждать две бутылки виски Macallan 12-летней выдержки и Coca-Cola.

7 ноября стало известно, что народный артист России Филипп Киркоров стал самым дорогостоящим артистом в Новый год в России. Новогоднее мероприятие с его участием пройдет в концертном зале «Барвиха Luxure Village». По информации издания, стоимость билетов на него варьируется от 220 тыс. до 295 тыс. рублей за столиками и от 85 тыс. до 190 тыс. рублей — чуть дальше.

Ранее Гарик Сукачев прокомментировал лишение его водительских прав.