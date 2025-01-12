Украинская актриса сорвала овации, отказавшись перейти на украинский на вручении премии

Украинская актриса театра и кино Лариса Кадочникова, которая сыграла роль Марички в фильме «Тени забытых предков», отказалась перейти на украинский язык во время вручения премии. Об этом написала «Страна.ua».

Как сообщает газета, во время вручении премии им. Сергея Параджанова Кадочникову перебил выкрик активиста Руслана Кошовенко из зала. Он потребовал от нее перейти на украинский язык.

«На украинском я играю в театре. Вы извините, но я имею право говорить хоть на английском языке. Слышите? Уважайте меня», — ответила ему Кадочникова.

Она добавила, что много сделала для Украины и никуда не уезжала из страны. После этого в зале раздались аплодисменты. Кошовенко позволил себе после произошедшего оскорбительно высказаться в адрес актрисы, затем зал на него «накинулся».

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