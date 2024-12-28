Валерий Меладзе вернулся в Россию

Певец Меладзе мог тайно вернуться в Россию перед Новым годом

Певец Валерий Меладзе тайно вернулся в Россию перед Новым годом. На совместное фото артиста и дочери певицы Славы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) обратило внимание издание «Страсти».

В кадре Саша Морозова и Меладзе позируют, предположительно, в бутике. Что стало причиной возвращения артиста, неизвестно.

Сам Меладзе не анонсировал свой приезд. Супруга Меладзе экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева также, судя по информации из ее социальных сетей, находится в России.

В ноябре канал SHOT сообщал, что Валерий Меладзе стал самым дорогостоящим уехавшим из России артистом после того, как повысил свой гонорар до 15,5 млн рублей перед новогодними праздниками. За эти деньги исполнитель готов выступать перед россиянами в любой точке мира.

Ранее продюсер Сергей Дворцов заявил, что экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева выступает в России на закрытых корпоративах.