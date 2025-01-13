Боярский появился на сцене после сообщений о госпитализации

Боярский сыграл в спектакле на сцене Петербурга после сообщений о госпитализации

Народный артист РСФСР Михаил Боярский сыграл в спектакле «Ромео и Джульетта» в Театре имени Ленсовета после сообщений о его госпитализации. Об этом пишет РЕН ТВ.

В постановке актер исполнил роль герцога веронского Эскала.

26 декабря Боярский отпраздновал свой 75-летний юбилей. Президент России Владимир Путин поздравил артиста, отметив его многогранный талант и яркий артистический темперамент. Глава государства пожелал Боярскому впечатляющих успехов в профессии.

10 января 2025 года появились сообщения о госпитализации народного артиста РСФСР.

Позже сын актера Сергей Боярский заявил, что с его отцом все в порядке, и он самостоятельно обратился в больницу для планового обследования. В медучреждении актеру провели компьютерную томографию легких.

Ранее стало известно, что Боярский отказался бросить курить, несмотря на требования врачей.