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Сын Боярского прокомментировал сообщения о госпитализации отца

Сын Михаила Боярского заявил, что актер проходит плановое КТ легких
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Александр Гальперин/РИА Новости

Сын актера Михаила Боярского Сергей прокомментировал сообщения о госпитализации отца. Сергея Боярского цитирует aif.ru.

По словам Сергея Боярского, с его отцом все в порядке, и он самостоятельно обратился в больницу для планового обследования.

«Плановое КТ легких. Завтра спектакль», — уточнил он, опровергнув сообщения об экстренной госпитализации актера.

Представитель артиста Надежда Дуванова также подтвердила, что Боярский проходит диагностику.

Трагедия «Ромео и Джульетта», в которой Боярский должен выйти на сцену театра им. Ленсовета, запланирована на 12 января. В постановке актер исполнит роль герцога веронского Эскала.

26 декабря Михаил Боярский отпраздновал свой 75-летний юбилей. Российский президент поздравил артиста, отметив его многогранный талант и яркий артистический темперамент. Путин пожелал Боярскому впечатляющих успехов в профессии.

10 января 2025 года появились сообщения о госпитализации народного артиста РСФСР.

Ранее стало известно, что Борис Щербаков вернулся на сцену после операции.

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