Михаил Боярский отказался бросить курить, несмотря на требования врачей

Народный артист РСФСР Михаил Боярский отказался бросить курить даже после рекомендации врачей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источник в семье звезды.

По словам близких, актер, который когда-то возглавлял движение за права курильщиков, уверен, что без табака у него может случиться сердечный приступ.

26 декабря Михаил Боярский отпраздновал свой 75-летний юбилей. Российский президент поздравил артиста, отметив его многогранный талант и яркий артистический темперамент. Путин пожелал Боярскому впечатляющих успехов в профессии.

10 января 2025 года появились сообщения о госпитализации народного артиста РСФСР.

Сын актера Сергей Боярский после заверил, что отец чувствует себя хорошо. Сейчас он отдыхает дома после компьютерной томографии легких.

Ранее стало известно, что Борис Щербаков вернулся на сцену после операции.