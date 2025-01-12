Ефремов может поехать на похороны Добровольской

Российский актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии за ДТП со смертельным исходом в 2020 году, хочет отпроситься на похороны своей бывшей жены, актрисы Евгении Добровольской. Об этом сообщил правозащитник, вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников «Аргументам и Фактам».

Он пояснил, что в колонии может даваться краткосрочный отпуск для посещения таких мероприятий.

«Ефремов достаточно неплохо зарекомендовал себя в исправительном учреждении. У него есть возможность для подачи заявления на посещение похорон. Другой вопрос, отпустят ли его», — сказал Мельников.

При этом правозащитник выразил мнение, что Ефремова, скорее всего, не отпустят. Связано это с тем, что ФСИН не хочет скандалов, а также тем фактом, что Ефремов и Добровольская в браке были давно — с 1990 по 1997 годы.

До этого стало известно, что у Добровольской осталась 15-летняя дочь Анастасия, страдающая болезнью Петерса и неспособная самостоятельно ходить. Вопрос о дальнейшей судьбе Анастасии после смерти матери остается открытым.

Ранее были названы дата и место прощания с Евгенией Добровольской.