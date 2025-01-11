Названы дата и место прощания с Евгенией Добровольской

Церемония прощания с актрисой, народной артисткой России Евгенией Добровольской пройдет во вторник, 14 января, передает ТАСС.

«В 10:00 начнется гражданская панихида на Основной сцене МХТ имени А. П. Чехова. В 13:00 — отпевание в храме святителя Николая на Трех Горах (Нововаганьковский переулок, 9)», — сообщили в пресс-службе Московского художественного театра.

Там добавили, что после этого артистку похоронят на Троекуровском кладбище.

10 января МХТ имени А. П. Чехова сообщил, что на 61-м году жизни скончалась народная артистка России Евгения Добровольская. В театре отметили, что последний год она боролась с тяжелой болезнью. По данным Telegram-канала Mash, артистка умерла от острой сердечной недостаточности на фоне онкологического заболевания. Добровольская служила в МХТ им. Чехова с 1991 года. Помимо этого она с 19 лет активно снималась в кино — на ее счету десятки ролей, а в 90-х она была звездой молодого российского кинематографа.

Ранее Никита Ефремов попросил не называть Евгению Добровольскую его матерью.