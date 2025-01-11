Никита Ефремов попросил не называть Евгению Добровольскую его матерью

Актер Никита Ефремов уточнил, что Евгения Добровольская была матерью его брата

Актер Никита Ефремов почтил память Евгении Добровольской в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), выложив фотографию артистки в сопровождении эмодзи со сложенными в мольбе руками.

«Считаю важным написать, что Евгения не была моей мамой. Она мать моего брата Николая. Брата по отцу», — также добавил Ефремов.

Никита Ефремов родился в браке Михаила Ефремова с филологом Асей Воробьевой в 1988 году. Родители Никиты развелись спустя два года после его рождения, и вскоре Михаил Ефремов женился на актрисе Евгении Добровольской. В 1991-м в этом союзе родился Николай Ефремов.

10 января стало известно, что Евгении Добровольской не стало после тяжелой болезни на 61-м году жизни. По данным СМИ, причиной кончины артистки стало онкологическое заболевание.

С 1991 года и до конца своих дней актриса служила в МХТ имени А. П. Чехова. В кино Добровольская дебютировала в 19 лет, в ее фильмографии свыше 100 фильмов. В 2002 году она получила премию «Ника» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Механическая сюита», а в 2008-м -— премию «Золотой орел» за лучшую женскую роль в кино в фильме «Артистка».

Подробнее о личной жизни и карьере Евгении Добровольской — в материале «Газеты.Ru».

Ранее актриса Дженнифер Гарнер сообщила о личной трагедии из-за пожара в Лос-Анджелесе.