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Максим Галкин записал обращение на иврите

Шоумен Максим Галкин обратился к жителям Израиля на иврите
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Maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Юморист и шоумен Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) обратился на иврите к своим поклонникам из Израиля, поздравив их с началом праздника Ханука. Видео комик опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ханука — это еврейский праздник, символизирующий победу света над тьмой. В 2024 году Ханука начинается вечером 25 декабря и будет продолжаться до 2 января 2025 года. Подробнее о традициях и символике светлого праздника — в материале «Газеты.Ru».

Галкин пожелал своим фанатам чудес и посоветовал не есть много суфганиет — пончиков, которые по традиции едят в Израиле на Хануку. В комментариях интернет-пользователи отметили, что юморист хорошо говорит на иврите: с русским акцентом, но понятно. Его язык с каждый разом становится все лучше и лучше.

«Ничего не понятно, но очень интересно. Береги себя, Макс»; «Я не понимаю этот язык, но на душе стало хорошо»; «Ничего не поняла, но звучит суперски», — также написали русскоязычные пользователи.

После начала специальной военной операции на Украине Максим Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми уехал из России. С февраля 2022 года комик давал концерты за рубежом, а затем переехал в Израиль.

Ранее стало известно, что еще один подозреваемый по делу о квартире Ларисы Долиной арестован.

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