Влад А4 улетел из России после выступления на прямой линии Путина

Блогер Влад А4 уехал в Лос-Анджелес после выступления на прямой линии Путина

Блогер-миллионник Влад А4 (он же — Влад Бумага) опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию из Лос-Анджелеса, тем самым сообщив о своем отъезде из России.

На снимке Влад А4 только продемонстрировал интерьер апартаментов, где он остановился. Он показал обеденный стол и гостиную большого дома, сопроводив фото геолокацией Лос-Анджелес, США. Блогер не стал уточнять цели своей поездки в американский город, в котором бушуют лесные пожары.

Накануне сообщалось, что в Лос-Анджелесе введут комендантский час из-за пожаров. Речь шла о районах Итон и Пасифик-Палисейдс. Действовать комендантский час будет с 10 января. Также стало известно, что власти Лос-Анджелеса запросили поддержку нацгвардии Калифорнии для тушения пожаров.

19 декабря Влад А4 попал в заголовки СМИ после того, как его засняли на прямой линии Владимира Путина. Блогер был запечатлен на мероприятии в белой рубашке с галстуком и темно-синем брючном костюме. Во время эфира он задал вопрос о замедлении YouTube в России.

Ранее актриса Пэрис Хилтон показала, как выглядит ее особняк после пожара.