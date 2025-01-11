92-летний Бедрос Киркоров попал в реанимацию из-за лечения пиявками

Mash: Бедрос Киркоров попал в реанимацию с пневмонией после лечения пиявками

Народный артист России Бедрос Киркоров попал в реанимацию в тяжелом состоянии 20 декабря 2024 года из-за лечения методами нетрадиционной медицины. Об этом сообщает Mash.

По версии канала, отец Филиппа Киркорова не соблюдал рекомендации врачей после предыдущей госпитализации. Он лечился тибетской медициной, которую ему посоветовала сиделка, — пил травы, делал прогревания, массажи и лечился пиявками.

В декабре состояние Киркорова-старшего, утверждает Mash, ухудшилось. Он замерз, когда в его доме отключили отопление, и стал жаловаться на сильную одышку. В больнице Бедрос Киркоров провел неделю с диагнозом «двусторонняя пневмония». Согласно Mash, у артиста откачали около литра воды из легких. При выписке медики строго запретили Киркорову лечиться методами нетрадиционной медицины.

На данный момент, утверждает канал, Бедрос Киркоров не может стоять и ходить без посторонней помощи. Ему нужен постоянный уход.

В конце сентября Филипп Киркоров рассказывал, что его отец находится дома из-за ухудшения состояния здоровья. Певец признавался, что 92-летний Киркоров слаб, но его выписали из больницы.

Ранее дочь Боярского Елизавета отреагировала на сообщения о госпитализации отца.