«Нечего раскручивать»: дочь Боярского о госпитализации отца

Дочь Боярского Елизавета: актер находится дома, а не в больнице

Дочь народного артиста РСФСР Михаила Боярского актриса Елизавета Боярская ответила на сообщения о госпитализации отца. Ее цитирует «Пятый канал».

По словам артистки, сейчас ее отец находится дома, а не в больнице.

«Нечего раскручивать. Папа дома», — сказала Боярская.

26 декабря Михаил Боярский отпраздновал свой 75-летний юбилей. Российский президент поздравил артиста, отметив его многогранный талант и яркий артистический темперамент. Путин пожелал Боярскому впечатляющих успехов в профессии.

10 января 2025 года появились сообщения о госпитализации народного артиста РСФСР.

Сын актера Сергей Боярский после заверил, что отец чувствует себя хорошо. Сейчас он отдыхает дома после компьютерной томографии легких.

Ранее стало известно, что Михаил Боярский отказался бросить курить, несмотря на требования врачей.