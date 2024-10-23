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Киркоров о здоровье 92-летнего отца: «Вытащили с того света»

Певец Филипп Киркоров: отец слабый, но его выписали из больницы

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Телеграм-канал Shot

Певец Филипп Киркоров заявил, что его отец Бедрос находится дома на фоне сообщений об ухудшении состояния здоровья 92-летнего артиста. Об этом музыкант сообщил Telegram-каналу «Звездач».

«Да, он слабый, но его выписали. Я хочу сказать огромное спасибо Боткинской больнице, его просто вытащили с того света», — сообщил исполнитель.

По словам Киркорова, семья старается поддерживать Киркорова-старшего и находится рядом.

В начале сентября стало известно, что Бедрос Киркоров попал в реанимацию. До этого народного артиста России госпитализировали из-за жалоб на боли в сердце. Врачи провели Киркорову-старшему операцию для проверки кардиостимулятора. Он был установлен еще в 2023 году, когда артисту диагностировали ишемическую болезнь сердца и стенокардию напряжения.

20 сентября Филипп Киркоров сообщал, что его отец все еще находится в реанимации. Во время госпитализации, пояснял он, родителю было «совсем плохо».

Недавно Life со ссылкой на SHOT сообщал, что Бедрос Киркоров обратился к врачам с жалобами на боль в ногах и слабость. По информации канала, у артиста появились осложнения на фоне проблем с сердцем.

Ранее актриса и режиссер Светлана Дружинина отреагировала на новость об ухудшении ее здоровья.

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