Стали известны подробности госпитализации отца Киркорова

Представительница Киркорова Екатерина Успенская подтвердила в беседе с РИА Новости, что народный артист России Бедрос Киркоров находится в больнице.

Успенская рассказала, что Киркоров-старший пребывает в бодром состоянии. Артист ждет выписку из медицинского учреждения.

«Госпитализирован. Постоянно находится на связи с Филиппом по телефону. Бодрый, в ожидании выписки», — поделилась представительница певца.

1 сентября телеканал РЕН ТВ сообщил, что Бедрос Киркоров попал в реанимацию. По данным канала, Киркоров-старший якобы находится в тяжелом состоянии. Как отмечало издание, 92-летний артист был доставлен в больницу 31 августа с отеком легких.

В июне Бедрос Киркоров похвастался, что снова начал ходить. Он объяснил, что до этого ему было очень трудно передвигаться. Артист признался, что большую помощь в восстановлении ему оказала сиделка и помощница Татьяна. Женщина мотивирует его ежедневно заниматься тренировками, гимнастикой и поддерживает моральный дух певца.

Отец Филиппа Киркорова Бедрос начал музыкальную карьеру во время службы в армии. В 2012-м он удостоился звания народного артиста России.

Ранее Киркоров пообещал свести счеты с шоу-бизнесом.