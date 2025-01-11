Водонаева осудила уехавшего в Лос-Анджелес Влада А4

Блогерша Алена Водонаева возмутилась в Telegram, что блогер Влад А4 (он же — Влад Бумага) прилетел в США и «с пижонским видом» рассказывает о ситуации в Лос-Анджелесе из-за лесных пожаров.

Накануне Влад А4 делился в блоге видеороликом с панорамой Лос-Анджелеса и показывал «райончик, который дымит». Блогер заявлял, что сейчас в городе «все окей», огонь не распространяется, «все живут и все норм».

Водонаеву возмутило то, что российский блогер спокойно говорит о случившемся, в то время как трагедия привела к кончине людей, животных, а свыше сотни человек лишились крыши над головой. Она напомнила блогеру, что случилась катастрофа.

«Отмечу, что чуваку не 15, а 28 лет. Хотя по его вокабуляру этого не скажешь. Кстати, уверена, что вопрос, который он недавно задавал Владимиру Путину на Прямой линии он зубрил 7 дней и 7 ночей, так как в жизни его речевые обороты и лексикон весьма скудные», — заявила она.

Недавно сообщалось, что Влад А4 улетел из России после выступления на прямой линии Путина. На снимке Влад А4 только продемонстрировал интерьер апартаментов, где он остановился. Он показал обеденный стол и гостиную большого дома, сопроводив фото геолокацией Лос-Анджелес, США. Блогер не стал уточнять цели своей поездки в американский город, в котором бушуют лесные пожары.

19 декабря Влад А4 попал в заголовки СМИ после того, как его засняли на прямой линии Владимира Путина. Блогер был запечатлен на мероприятии в белой рубашке с галстуком и темно-синем брючном костюме. Во время эфира он задал вопрос о замедлении YouTube в России.

Ранее президент США Джо Байден сравнил горящий Лос-Анджелес с зоной боевых действий.