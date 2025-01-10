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Белый особняк Тома Хэнкса чудом уцелел во время пожаров в Голливуде

Дом актера Тома Хэнкса не пострадал при пожаре, а особняк его соседа сгорел
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Белый особняк голливудского актера Тома Хэнкса стоимостью $26 млн чудом уцелел во время лесного пожара в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Daily Mail.

На новых фотографиях видно, что дом Хэнкса не пострадал от огня, а особняк его соседа сгорел и все еще окутан дымом. Повреждений не видно ни на крыше дома Хэнкса, ни во дворе.

Известно, что Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинс, Тина Ноулз, Джон Гудман, Кэнди Спеллинг и другие знаменитости потеряли свои дома во время пожаров в Голливуде. Без дома остался и звезда «Храброго сердца» Мел Гибсон.

7 января в западной части Лос-Анджелеса начался усиливаемый ветром лесной пожар. Местные власти объявили обязательную эвакуацию жителей района Пасифик-Палисейдс. К 8 января площадь возгорания увеличилась до 13,44 кв. км. Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии.

Ущерб от лесных пожаров у Лос-Анджелеса оценивается примерно в $52–57 млрд.

Фото сгоревших особняков голливудских знаменитостей и как они выглядели до пожара — в галерее «Газеты.Ru».

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