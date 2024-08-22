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Алексей Воробьев вспомнил, как его утвердили на роль «молодого Путина»

Актер Воробьев проходил кастинг на роль молодого Путина в фильме «Рейган»

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Dmitry Golubovich/Global Look Press

Актер и певец Алексей Воробьев признался, что изначально должен был сыграть молодого Владимира Путина в американском фильме «Рейган», мировая премьера которого состоится 30 августа. Его слова передает РБК Life.

«Я пробовался и был утвержден именно на роль «молодого Путина». Но впоследствии наша с Джоном [Войтом] часть действия была перенесена из 1990-х в сегодняшнее время, и мой персонаж изменился», — заявил артист.

По итогу Воробьев сыграл роль молодого разведчика Андрея Новикова. В фильме герой российского актера приходит к офицеру КГБ в отставке, и они обсуждают, почему Россия потеряла свои позиции на международной арене. Основное действие фильма происходит в 1990-е годы.

В конце июля нынешнего года Воробьев рассказывал, что ему было непросто построить карьеру за границей. Актер приехал в США, не зная языка, и подписал музыкальный контракт с влиятельным продюсером, который работал с Леди Гагой. По словам артиста, он упорно и долго работал, прежде чем достичь первых успехов.

«Когда у меня вроде все получилось, проходит год, у меня инсульт, я — овощ. Вот такое начало великолепной мировой карьеры. Но русские не сдаются!» — заявлял он.

Ранее актер из сериала «Бригада» рассказал о страхе сесть в тюрьму.

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