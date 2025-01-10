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Умерла актриса Евгения Добровольская

Народная артистка РФ Евгения Добровольская скончалась в возрасте 60 лет
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Народная артистка России Евгения Добровольская скончалась на 61-м году жизни. Об этом сообщает Московский Художественный театр (МХТ) имени А. П. Чехова.

«Сказать это невероятно сложно и трудно с этим смириться <...> Умерла Евгения Добровольская. Она была народной артисткой России, действительно любимой всей страной. Ведущая актриса Художественного театра, за 33 года на его сцене сыграла множество главных ролей», — говорится в сообщении.

В театре добавили, что последний год Добровольская боролась с тяжелой болезнью.

Добровольская родилась 26 декабря 1964 года в Москве. В 1987 году окончила ГИТИС, затем в 1988-89 годах была актрисой Московского театра-студии под руководством Олега Табакова. А с 1991 года и до самой смерти служила в МХТ имени А. П. Чехова.

Параллельно со службой в театре Добровольская активно снималась в кино — на ее счету десятки ролей. В 2002 году актриса стала обладательницей премии «Ника» за лучшую женскую роль второго плана (фильм «Механическая сюита»), а в 2008 году — премии «Золотой орел» за лучшую женскую роль в кино (фильм «Артистка»).

Ранее скончался актер из «СашиТани» и «Улиц разбитых фонарей» Анатолий Хропов.

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