Скончался актер Анатолий Хропов

Российский актер Анатолий Хропов скончался в возрасте 60 лет. Об этом пишет aif.ru.

Хропов был известен зрителям по ролям в таких сериалах, как «СашаТаня», «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы». Траурное известие сообщил его знакомый Игорь Алексеев. Причина смерти артиста на данные момент неизвестна.

«Печальная новость. В ночь с 5-го на 6 января от нас ушел талантливый артист и замечательный человек Анатолий Хропов», — сказал он.

До карьеры актера Хропов работал фельдшером на скорой психиатрической помощи. В 1990-е годы работал на радио, до 2004 года вел радиорепортажи с матчей ФК «Зенит». С 2006 года работал в московских театрах, также сотрудничал с Театром Комедии им. Акимова.

9 января также сообщалось, что заслуженный работник культуры России Владимир Круглов умер от сердечного приступа в театре им. Вахтангова на 67-м году жизни. Круглов потерял сознание, направляясь в свой кабинет однако прибывшая на место бригада скорой помощи, помочь ему не смогла.

Ранее скончался актер из сериалов «Солдаты» и «След» Сергей Косач.