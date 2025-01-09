Борис Щербаков вернулся на сцену после операции

Актер Борис Щербаков сыграл 9 января в своем первом спектакле в Санкт-Петербурге после выписки из больницы. Об этом сообщила kp.ru жена артиста, актриса Татьяна Бронзова.

Супруга Щербакова поблагодарила лечащих его врачей больницы им. Иноземцева. Она заявила, что медики великолепно относились к мужу и «все очень хорошо сделали». Также Бронзова выразила благодарность поклонникам, которые переживали и поддерживали актера в тяжелый период.

«[В больнице] ему ставили спицы в скулу, их перед выпиской вынули, потому что все срослось. После операции был синяк, припухлость, но все уже прошло», — поделилась Бронзова.

Также актриса предположила, что Борис Щербаков потерял сознание, которое и стало причиной полученных артистом травм, из-за нервов.

«Думаю, все это случилось с Борей из-за того, что он слишком нервничал накануне своего юбилея <...> У Бори появляется волнение, он смущается, когда его чествуют, поздравляют. Он тонкий и ранимый человек», — пояснила супруга.

Она вспомнила, что не находила себе места после госпитализации мужа, не могла говорить и только плакала.

5 декабря стало известно, что Щербаков был экстренно доставлен в больницу. Он потерял сознание, когда курил в подъезде.

Позже близкие артиста уточнили, что Щербаков попал в больницу с сотрясением головного мозга и переломом костей лицевого скелета, ушибами и отеками мягких тканей.

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