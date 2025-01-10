Раскрыто местонахождение Алексея Воробьева после эвакуации в США

Продюсер Воробьева Катерина: певец возвращается на виллу в США после эвакуации

Певец Алексей Воробьев возвращается на свою виллу в Лос-Анджелесе после эвакуации из-за пожара. Об этом сообщила aif.ru продюсер артиста Катерина фон Гечмен-Вальдек.

«Сейчас сняли эвакуационное предупреждение и тем людям разрешили пока вернуться домой. Я так понимаю, что Алексей сейчас уже будет возвращаться», — заявила она.

Продюсер также объяснила, что Воробьев уехал из России на каникулы. В США он намеревался сосредоточиться на написании романа в стихах и музыки, но отпуск «пошел не по плану».

9 января Алексей Воробьев сообщил, что пожар в Лос-Анджелесе добрался до его дома. Певец попытался справиться с пожаром самостоятельно и поливал газон на участке водой, но в итоге эвакуировался из дома вместе со своим щенком корги.

Позднее в Госдуме призвали Воробьева вернуться в Москву. Парламентарий Александр Толмачев заявлял, что сейчас самое время возвращаться в Россию, когда «голливудское жилье под угрозой, а сама «фабрика грез» охвачена огнем».

До этого WP и NYT опубликовали спутниковые снимки последствий пожара в Лос-Анджелесе. По данным СМИ, огонь охватил три района города — Итон, Пасифик-Палисейдс и Херст. В общей сложности эвакуированы около 70 тысяч человек.

В зоне бедствия оказались также известные личности, включая актрису Пэрис Хилтон и участников шоу «Голливудские холмы».

Ранее сообщалось, что Волочкова отказалась что-либо «слышать о России» после отъезда на Мальдивы.