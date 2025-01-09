Волочкова отказалась что-либо «слышать о России» после отъезда на Мальдивы

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что ничего не хочет слышать о России

Балерина Волочкова призналась, что специально выбрала остров на Мальдивах, где редко встречаются россияне. Об этом она сообщила mk.ru.

«Я реально просто хочу отдыха. Хочу масло нанести сейчас на свое тело, лежать на пляже и больше никого не знать и не слышать из России», — заявила она.

По словам танцовщицы, она встречала за границей только тех соотечественников, которые живут в других странах. Они рассказывали балерине, что ее творчество любят в Италии, во Франции и в Германии — «везде».

Также Волочкова рассказала, что продолжает заниматься спортом на отдыхе, но в меру. Она хочет отдохнуть от работы и дать своему телу передышку от физических нагрузок. Питание, поделилась танцовщица, у нее особо не изменилось, поскольку она как не ела ничего, так и не ест.

«Человек, с которым я полетела на Мальдивы и с которым я нахожусь рядом, постоянно удивляется тому, что я действительно почти ничего не ем. Я ем только яйца и салатные листья», — заявила она.

Недавно Анастасия Волочкова рассказывала, что вернется на родину примерно 17 января и снова приступит к выступлениям. Знаменитость ездит на Мальдивы два раза в год — на майские праздники и в январе. Она называет острова своей дачей.

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